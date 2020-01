Boninsegna: “Juve ancora superiore all’Inter. Per vincere ai nerazzurri serve un…”

Intervistato da calciomercato.com, Roberto Boninsegna, ex attaccante di Juventus e Inter, si è espresso sulla lotta Scudetto tra bianconeri e nerazzurri, convinto che la squadra di Sarri sia ancora la favorita per il titolo:

“La Juventus è una grande squadra. Credo sia la più completa, quella da battere. Sarri è un po’ in confusione, ma l’organico è fortissimo. Credo proprio che sia ancora la favorita per lo Scudetto, è ancora un gradino sopra l’Inter. I nerazzurri devono comprare un vice Lukaku nel mercato invernale per completare l’organico, a quel punto potrebbe lottare per vincere il campionato“.

(Fonte: calciomercato.com)