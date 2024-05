Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Mauro Bonomi, ex calciatore, ha parlato così del difensore più sottovalutato in Serie A: “Se guardiamo l’Atalanta ha dei giocatori in fase difensiva strepitosi. Però il singolo di una squadra blasonata risaltano di più. Un po’ come i gol di Ronaldo, vengono mostrati 100 volte. Se un calciatore di una squadra di bassa classifica fa lo stesso gol, ha un risalto mediatico minore. Come difensore sottovalutato, direi Alessandro Buongiorno, anche se è già a livelli di riconoscenza, visto che è arrivato in Nazionale. Però per come gioca, meriterebbe maggiore considerazione. E’ un giocatore da esaltare".