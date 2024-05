Inter, Buongiorno in lista per la difesa: 30 mln non bastano, ecco il prezzo

C'è anche il nome di Alessandro Buongiorno nella lista dell'Inter per rinforzare la difesa, ma solo in caso di cessione illustre visto il prezzo del cartellino. Non bastano infatti 30 milioni di euro per il centrale: il Torino ne chiede 40 per il giocatore. Al momento però in Viale della Liberazione non è in programma l'addio di un big, per questo Buongiorno non è in cima all'elenco delle priorità in vista del mercato estivo. Il pensiero dei dirigenti nerazzurri al momento è su altri obiettivi.