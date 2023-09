Bordocampista Dazn: “Anche nelle serate non brillanti spicca sempre Barella, uno che farebbe…”

La sconfitta dell' Inter contro il Sassuolo è maturata per un insieme di elementi insidiosi. La stanchezza che prende a braccetto la mancanza di lucidità può compromettere partite e risultati. Soprattutto se gli impegni sono incalzanti. Lo ha sottolineato anche Giovanni Barsotti, bordocampista Dazn: "All'Inter è mancata un po' di gamba e soprattutto un po' di lucidità nel momento più difficile, intorno al 60°. Idem nel finale dove si è visto un arrembaggio scoordinato e stanco. Sassuolo a uomo forte in non possesso, chi ne ha sofferto di più è stato Calha (non in forma). Ieri nel primo tempo ha giocato 35 palloni. A Empoli per intenderci 74".

Barella e le scelte di Inzaghi

"Anche quando la serata non è brillante, spicca sempre Barella: uno che farebbe il titolare in tutte le squadre del mondo, in tutti i moduli del mondo e in tutti i momenti del mondo", ha aggiunto come postilla importante il giornalista di Dazn. E sulle scelte e sul turnover dei nerazzurri ha concluso: "Ieri Calhanoglu e Mkhitaryan molto giù. In questo senso secondo me poteva essere la serata di Frattesi. Idem per Carlos Augusto, gente che queste partite le può giocare dando fiato ai titolari. Però Inzaghi avrà le sue ragioni".