Bordon compie 73 anni, l’Inter: “Riviviamo la sua carriera con 5 curiosità”

"Tredici stagioni a difendere la porta nerazzurra dal 1970 al 1983. Uno dei portieri più amati dai tifosi nerazzurri. Oggi Ivano Bordon compie 73 anni e nel giorno del suo compleanno riviviamo la carriera in maglia Inter con 5 curiosità. Nella stagione 1979-1980, Bordon stabilisce il primato di imbattibilità per un portiere dell'Inter: non subisce gol per 686 minuti consecutivi, tra la la 4ª e l'11ª giornata".