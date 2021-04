Bordon: “Handanovic signor portiere, tifosi esagerati con lui. Penso che Conte…”

Le parole di Ivano Bordon a Inter TV sulle qualità indiscusse di Samir Handanovic. L'ex portiere ha parlato del suo record, felice che possa essere battuto magari proprio in questa stagione.

Ivano Bordon è intervenuto a Inter TV per parlare della sfida in programma contro il Napoli: "Handanovic sta giocando benissimo e spero che batta il mio record. Perché quel record l'ho fatto quando abbiamo vinto lo scudetto. Avremmo una cosa in comune. Forse i tifosi sono stati un po' esagerati con lui nel giudicare le sue prestazioni, ha dimostrato che è un signor portiere. Un punto di forza di questa squadra. I record sono sempre motivi di soddisfazione, ma sono fatti anche per essere battuti. dal '79-80 ad oggi ne è passato di tempo, forse è arrivato anche il momento che Samir possa superare il mio record. Spero arrivi a superarmi".