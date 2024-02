Stefano Borghi , su DAZN, ha parlato dell'Inter e della corsa per lo scudetto, ma si è soffermato pure sulla partita di Champions contro l'Atletico Madrid. «La situazione a livello numerico è paragonabile a quella del Napoli ma è diversa l'evoluzione. Il Napoli non ha avuto rivali nella scorsa stagione, la Juve è rimasta attaccata ai nerazzurri almeno fino allo scontro diretto. Ma come l'anno scorso c'è una squadra che gioca meglio rispetto alle altre ed è l'Inter», ha sottolineato il telecronista del canale streaming.

«L'Inter ha qualcosa in più quando è andata in difficoltà è andata in difficoltà con chi sapeva tenere palla e l'AM prova a farlo, non so se ci riuscirà con la squadra di Inzaghi che è forte e organizzata? Inter avvantaggiata nel pronostico secondo me. L'Atletico Madrid prende dei gol mai presi e se quei due là davanti fanno il loro dovere...», ha concluso riferendosi a Thuram e Lautaro.