Borja Valero: “Esagerato dire che l’Inter sia Lautaro dipendente. Questa vittoria…”

"L'Inter aveva bisogno di Lautaro, sono consapevoli dell'importanza. Tre punti molto importanti, ora la Juve deve rispondere. Gli scontri diretti sono importanti ma queste partite con le piccole possono fare la differenza. Sono punti molto importanti, sarebbero stati due pareggi di fila con un tour de force difficile. L'hanno portata a casa anche con non poche difficoltà. Ci sono alti e bassi in un campionato, per loro è importante vincere. Queste partite sporche danno fiducia, il duello con la Juve ci sarà fino alla fine. Lautaro dipendenza? Un po' eccessivo, anche gli altri hanno provato a dare il meglio. Arnautovic è stato fuori, Sanchez sta facendo meno ma è un po' troppo dire che l'Inter è Lautaro dipendente"