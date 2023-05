Bove: “Roma-Inter, serve gara di carattere con intensità e voglia”

La Roma ospita l’Inter all’Olimpico per la 34ª giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dal pari di Monza, i nerazzurri dal 6-0 di Verona. Ecco le parole ai microfoni di DAZN del giocatore dei padroni di casa Edoardo Bove nel pre-partita:

“Roma con carattere e cattiveria? Sono molto d’accordo, dobbiamo avere carattere, compattarci, tutti insieme fare una partita di grande intensità e voglia. Ritorno di Matic in mezzo al campo? Ci dà sicuramente grandissima qualità, è una pedina in più e siamo molto contenti sia tornato oggi. Mia crescita in consapevolezza? Man mano che si gioca si cresce, è un percorso normale che sto facendo, continuo così e mi concentro su Roma-Inter”.