Braglia: “Cessione Onana? Grande operazione di Marotta. Cuadrado? I tifosi devono fare…”

Ma manca anche il portiere in casa Inter

"Ha fatto una grande operazione Marotta nel vendere Onana a certe cifre. E' stata un'occasione. Monetizzare così un giocatore che ha colpito di più per i rilanci che per le parate va bene. Ha perso la grande occasione Vicario, ma pare che l'Inter non voglia spendere soldi per quel ruolo, viste le possibili scelte. Magari partono con uno dei due giovani titolare, con Handanovic chioccia magari".