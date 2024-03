Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato negato un possibile contraccolpo dell'Inter dopo l'eliminazione: "Il problema poi non è l'Inter ma chi la deve recuperare. Possono metterle pressione Juve e Milan? Giocano al ciapa no. Ormai la seconda stella ce l'hanno sul petto. Ci può stare perdere col Napoli, ma non sarebbe segno di una crisi. Ma non vedo poi il Napoli capace di un colpo del genere".