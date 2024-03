Atlético Madrid e Barcellona hanno scritto la parola ‘fine’ sulla storia europea in questa stagione per Inter e Napoli, eliminate agli ottavi di Champions e ora ‘costrette’ a concentrarsi unicamente sulla Serie A. I nerazzurri dovranno superare la cocente delusione di una qualificazione sfumata tra mille rimpianti e sotto i colpi della formazione guidata da Diego Simeone, soprattutto per le tante occasioni mancate tra andata e ritorno. I ragazzi di Francesco Calzona, tornati anche loro a casa con l’amaro in bocca, cercano ora una disperata rincorsa a un piazzamento nell’Europa più prestigiosa per il prossimo anno. Una sconfitta prima della sosta è ciò che entrambe le contendenti vogliono assolutamente evitare e, per i bookies, una delle due ha molte più chance di riuscirci.