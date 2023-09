Braglia: “Fischi a Donnarumma? Il tifoso va educato. E quando gioca la Nazionale…”

"Il modo in cui è venuto il pareggio con la Macedonia e come hanno interpretato la partita e come hanno interpretato questa è il centro del messaggio di Spalletti. Non era un messaggio riferito solo a Donnarumma. Ha detto che è un privilegio la Nazionale, quindi è un messaggio chiaro ai giocatori. Sui fischi dico che si possono fare quando giocano con la squadra di club e non con la Nazionale, sennò il significato del nostro inno va a farsi benedire. Ok che il tifoso faccia il tifoso ma va anche educato. Quando gioca la Nazionale, si deve rimanere uniti. Troppi i fischi ieri sera. Ho sempre criticato anche io Donnarumma per le scelte, ma quella di club è un conto, quella della Nazionale è un altro. Quando si gioca per la Nazionale dovremmo avere un po' di senso patriottico".