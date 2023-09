Frattesi: “Aspetto quello che verrà con l’Inter, intanto mi godo questi 2 gol”

Le parole del centrocampista: "Era una partita troppo importante per quello che abbiamo vissuto e per quello che ci sarà"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Figc, Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha commentato così la sua doppietta contro l'Ucraina: "La prima doppietta non potevano annullarmela. L'importante è che sia servita a portare a casa il risultato, era una partita troppo importante per quello che abbiamo vissuto e per quello che ci sarà. L'esultanza? Volevo strapparmi tutto (ride, ndr). E' una grande emozione: poi in questo stadio dove torneremo tra poco. Aspetto quello con l'Inter, intanto mi godo questi in maglia azzurra".