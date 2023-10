"Non ha vinto in campionato ma lo scorso anno ha vinto delle coppe ed è arrivata in finale di Champions", commenta Braglia

"Non ha vinto in campionato ma lo scorso anno ha vinto delle coppe ed è arrivata in finale di Champions. Senza quei due in attacco cosa farebbe? Sono giocatori che fanno la differenza, non è una colpa loro se sono così importanti. Ma credo che l'Inter quest'anno è più da campionato. Diversamente dall'anno scorso, chi entra può cambiare l'esito di una partita e lo scorso anno non accadeva".