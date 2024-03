Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianfelice Facchetti è tornato così sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Dispiace, non è stata una delle migliori prestazioni dell'anno ma va dato merito agli avversari. L'Inter è stata forse troppo timida, ma è mancata di sicuro un po' più di cattiveria quando si è alzato il livello. La partita si è risolta ai rigori, se ne sbagli 3 su 5 vuol dire che qualcosa non è andato. Ora si impara da questi ko, si capisce cosa migliorare e ora ci si ributta sul campionato".

Come immagina il nuovo corso dell'Inter? Cosa manca per essere protagonisti sempre in Europa?