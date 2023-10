Braglia: “La Juve sembra il Milan dello scudetto. Roma non spacciata con l’Inter”

"A mio modo di vedere non do la Roma così spacciata. La Roma se fa risultato a San Siro può rientrare non per la lotta Scudetto ma per la Champions sì. Lukaku in questo momento è devastante. Basta vedere anche il gol di ieri sera contro lo Slavia Praga. Ha una forza devastante. E' la determinazione con cui entra in campo ora. La Roma è una mina vagante".