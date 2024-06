Simone Braglia , ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Josep Martinez ad un passo dall'Inter:

"E' un ottimo portiere che è maturato tanto. Ed è di sicura affidabilità. Ha grossi margini di crescita ancora. Ha preso diversi gol quest'anno in cui ha sbagliato, ma è la personalità e la sicurezza in porta che colpisce più di tutto. E' un ottimo acquisto per i nerazzurri".