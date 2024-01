Braglia: “Non scontato l’Inter vada in finale. Milan? E’ fuori dalla lotta scudetto”

Le parole dell'ex portiere: "Non credo sia scontata la finale Inter-Napoli. La Lazio viene da un momento positivo, non mi stupirei di una vittoria"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia , ex portiere, ha parlato così della Supercoppa in Arabia: "Non credo sia scontata la finale Inter -Napoli. La Lazio viene da un momento positivo, non mi stupirei di una vittoria dei biancocelesti. L'Inter prima di Monza ha zoppicato, ora bisogna vedere se quella partita conferma lo stato di forma o se quella è stata un'eccezione. Il divario tecnico è enorme tra le due squadre, però...".

"No, sono scettico. Il Milan ha perso troppo terreno, non ha mai espresso la continuità di Inter e Juventus. Anche come forza di squadra, d'animo. Non la vedo proprio antagonista delle prime due. La battuta di Pioli? Bisogna essere realisti, il Milan lotta per arrivare solo in Champions".