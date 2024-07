"I traguardi dell'Inter sono lo Scudetto ma anche la Champions. Anzi l'appetito è più sull'Europa. La squadra che vedo più vicina è il Napoli, se arriva Lukaku. Il Napoli può sicuramente lottare per il titolo, è una squadra che è competitiva, al di là che giochi o meno le coppe. Anche la Juve non giocando le coppe lo scorso anno è rimasta per 2/3 a ridosso dell'Inter e poi per altre questioni ha perso terreno. Il Napoli, con un allenatore esigente come Conte, credo che sia l'antagonista dell'Inter".