Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del mercato dell'Inter. L'ex giocatore elogia Piero Ausilio e Beppe Marotta per la tempestività con cui stanno operando sul mercato. "Faccio gli elogi a Marotta e Ausilio, perché hanno già finito la campagna acquisti rinforzando la squadra. E si preparano per arrivare in fondo alla Champions".