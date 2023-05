Braida: “Inter-Fiorentina? Come la finale di Champions, basta un episodio”

Come finirà Inter-Fiorentina di Coppa Italia? I colleghi di TMW lo hanno chiesto anche ad Ariedo Braida, storico dirigente del Milan ora alla Cremonese. Queste le sue considerazioni sulla gara in programma a Roma tra due giorni: "Sulla carta il favorito c'è, ma in una partita secca non sai mai come possano andare le cose. Vale lo stesso per la finale di Champions fra Inter e Manchester City, basta un episodio per cambiare tutto".