Brambati: “Scommesse, non capisco come si faccia a rovinarsi così. E mi chiedo…”

"Se dovessero aver infranto questi giocatori/ragazzi, che dovrebbero essere già uomini, sono degli emeriti coglioni. Solo un coglione che ha in mano la propria carriera fa così, allora o sono stati male educati o non ci arrivano. E ci metto anche gli agenti/procuratori, che pensano solo a portare contratti e a parlare in tv. Non ne conoscono a fondo poi i dettagli umani e di vita di questi calciatori. Ho letto che Fagioli è invischiato anche in questioni di malavita, sui quotidiani. Credo che un procuratore dovrebbe essere a conoscenza di questo. Attenzione, perché è facile sbattere il mostro in prima pagina. Ricordiamoci Signori, tirato dentro per dieci anni e poi è stato in Cassazione assolto da tutto. Ma così gli hanno bruciato il dopo-carriera".