Brambati: “Disagio Mourinho, è in grande difficoltà: nell’ambiente si dice che…”

E' un modo per porre fine il rapporto con la Roma?

"Nell'ambiente dicono che si voglia far cacciare. Pinto ha sostenuto Mourinho? Le dinamiche di mercato dicono che una proprietà se ha un tesserato a scadenza a cui è particolarmente legato lo blinda già a dicembre. Per me la proprietà ti sta dando un grande segnale. Se a dicembre ancora non c'è accordo perché non c'è stato neanche un input della proprietà a rinnovare, vuol dire che non hanno tutta questa volontà. Logico che se la Roma vince qualcosa faccio fatica che possa essere mandato via, ma tutto ci può stare".

Quanto questa Roma è credibile per il quarto posto?

"I numeri dicono che è credibile. L'acquisizione di Lukaku ha fatto alzare l'asticella ma c'è grande concorrenza. La Juventus in questo momento come organico è come una 500 che va a 2mila all'ora, non è una Ferrari. Gli organici completi sono Inter, Napoli e Milan. Logico, se poi il Milan ha una morìa di giocatori e il Napoli non trova la quadra, è un altro discorso".

