Brambati: “Sicuri che Eriksen avesse tante offerte? Ho dubbi: guardate Rasmey ed Emre Can…”

Intervistato da TMW Radio, il noto agente Massimo Brambati ha parlato dell’arrivo all’Inter di Christian Eriksen. Ecco le sue dichiarazioni:

ERIKSEN – “E’ un grande acquisto dell’Inter. Siamo proprio sicuri però che Eriksen avesse così tante offerte, visto che era in scadenza di contratto? Si parlava di City, Barcellona, Real. Il merito di Marotta è di aver insistito a gennaio. Mi dicono che avesse la necessità di lasciare Londra, forse per qualche questione famigliare. Certo è che vediamo Ramsey, dipinto come grande acquisto e che veniva dalla Premier, ma che sta facendo molta fatica. Così come Emre Can. Ci sono quindi dei dubbi“.

CONTE – “E’ stato graziato. Ma bisogna vedere cosa ha scritto l’arbitro sul referto e quanto contano le immagini. Quelle parlano abbastanza chiaro .Sono state prese in considerazione. Se sì e il risultato è questo, all’Inter è andata bene“.

(Fonte: TMW Radio)