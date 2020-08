Brambati: “Inter società assente, Zhang lontano da febbraio. Nessun dirigente è capace di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha appoggiato Antonio Conte per le sue uscite pubbliche dopo la gara contro l’Atalanta, criticando al contempo la società Inter, definita dallo stesso Brambati ‘assente’. Ecco le sue parole:

“Ho sentito le sue dichiarazioni, probabilmente è la società che manca. Se non va bene, perché non lo mandano via? Per me dice la verità, ma se non è così, se sei una società seria, devi mandarlo via. Zhang è da febbraio che non esiste in Italia. E’ una proprietà parzialmente assente, la presenza fisica è importante. Un dirigente con gli attributi, dopo che un allenatore parla in questo modo, perché non ha una reazione, ossia quella di andare a parlare con il tecnico? Conte è stato chiarissimo, quello che doveva dire, lo ha detto. Non c’è un dirigente capace di andare lì e dirgli in faccia le cose“.

(Fonte: TMW Radio)