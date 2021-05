Brambati: “Inter? So che Zhang ha dato un messaggio a Marotta. Servono…”

Le parole dell'ex calciatore e oggi procuratore: "So che all'Inter l'unica richiesta formalmente scritta per un giocatore è arrivata per Hakimi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato così del futuro societario dell'Inter: "So solo che c'è già stato un messaggio che Zhang ha dato a Marotta, che poi lui ha trasferito a Conte. Ossia che devono autofinanziarsi per 100 milioni di euro. Vuol dire vendere due giocatori e mezzo. E so che all'Inter l'unica richiesta formalmente scritta per un giocatore è arrivata per Hakimi, ma non so da chi. Così smonti un giocattolo costato parecchio ma che lui ha portato a vincere".