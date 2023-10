Brambati: “Lautaro ha più garra ma preferisco Leao: ha più classe e…”

"Inzaghi ha analizzato bene il Benfica, il momento. Ha ragione, perché è una squadra pericolosa. E' comunque un girone meno forte di quello del Milan, c'è un po' di appannamento. Anche a Salerno è dovuto entrare Lautaro per risolverla. L'Inter per me non ha due squadre. Con i titolari è una squadra, con gli altri è un'altra. Lo scorso anno non erano completi ma c'erano Dzeko e Lukaku, che fanno la differenza".