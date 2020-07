Brambati: “Inter, Lautaro vuole andare al Barcellona. Era già tutto fatto prima che…”

Massimo Brambati è convinto: Lautaro Martinez vuole andare al Barcellona. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, infatti, l’ex calciatore e procuratore ha dichiarato:

“Lui vuole andare al Barcellona. Ma che poi si raggiunga un accordo è tutto da vedere. Ora vedremo se proveranno a convincere il giocatore a rimanere. ma il rinnovo è molto lontano, vedendo le cifre proposte dal Barcellona. Per me sono solo parole di circostanza. Per me i procuratori stanno lavorando per accontentare il giocatore. Prima del Covid l’accordo era fatto per il prezzo della clausola rescissoria, ma la pandemia ha mandato tutto all’aria”.

(Fonte: TMW Radio)