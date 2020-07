In Spagna – Lautaro stufo stravolge tutto. Comunicazione fortissima al Barça: “Ha deciso di…”

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata fino a qualche giorno fa. Perché dalla Spagna arrivano delle novità che potrebbero cambiare completamente lo scenario. Secondo quanto riportato da donbalon.com, infatti, l’attaccante argentino, stufo di aspettare l’affondo del Barcellona, in seria difficoltà nel trovare il denaro necessario per soddisfare le richieste economiche dell’Inter, starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Premier League. A Manchester, infatti, il City di Guardiola, libero da squalifiche europee dopo la sentenza del TAS di Losanna, lo accoglierebbe a braccia aperte.

Il City, che considera Lautaro come l’erede perfetto di Aguero, non avrebbe dunque problemi economici nel soddisfare le richieste nerazzurre, che in queste settimane si sono aggirate sui 111 milioni di euro, ovvero il valore della clausola. Quindi, una decisa apertura dell’argentino nei confronti della destinazione inglese. Un asse caldissimo di mercato, se consideriamo che, oltre che per Skriniar, i Citizens hanno mostrato interesse anche per Sanchez…

(Fonte: donbalon.com)