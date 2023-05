Brambati: “Milan? Dzeko darebbe più fastidio di Lukaku. Leao con difensori Inter…”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati. Spazio nella sua rubrica ovviamente a Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League in programma domani sera, come tutti sappiamo, allo stadio Meazza. Spazio ad alcune considerazioni sulle possibili scelte di Pioli e Inzaghi:

"I difensori del Milan quale attaccante soffrirebbero di più? A me darebbe di più fastidio Dzeko. Io credo che si terrà Lukaku in panchina, per cambiare in corsa. All'Inter Leao poteva dare molto fastidio. Era il giocatore ideale senza Skriniar, l'unico lì dietro che poteva arginarlo. Se sente ancora doloro Leao è inutile portarlo, sarebbe troppo alto il rischio di perderlo più a lungo. Credo che i difensori dell'Inter soffrano chi salta l'uomo e ha capacità tecniche sul rapido".