Brambati: “Nel Milan non c’è una cosa che c’è nell’Inter. Ibrahimovic? Vorrei capire…”

"Sono perplesso su quello che sta facendo la società Milan. L'ingresso di Ibrahimovic è il riconoscimento di un errore. Riportare un ex giocatore dentro dopo che hai mandato via Maldini...vorrei capire cosa c'è dietro questo progetto. E questo vuole comandare come giustamente voleva l'altro. Domani sarà una partita importante per la stagione del Milan, perché conta arrivare agli ottavi di Champions. Sul mercato poi ha venduto Tonali, hai fatto 12 acquisti ma ora sei costretto a tornarci".