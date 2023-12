Sabatini: “Inter segna contro difese schierate? Non sono d’accordo. Su Lautaro va detto che…”

Intervenuto ai microfoni di Pressing in onda su Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato così di Juve e Inter, in lotta per lo scudetto:

"Quest'estate la Juve voleva scambiare Vlahovic con Lukaku. Con Lukaku non ci sarebbe tutta questa differenza di gol a favore dell'Inter. Lautaro viene tanto celebrato come uomo gol ma, in carriera, ha sempre fatto segnare tanto anche i partner, valeva per Lukaku, Dzeko e ora Thuram. Questo arricchisce il CV di Lautaro, va sottolineato questo. L'Inter è brava a segnare con le difese schierate? No, secondo me l'Inter è brava a segnare quando trova la possibilità di giocare a campo aperto come fatto contro la Juve, sono più i gol a campo aperto che a quelli a difesa schierata"