Brambati: “Se vince il Napoli rientra nei giochi scudetto. L’Inter è più solida e cinica”

"Però credo che siano due squadre che possono lottare per il titolo fino alla fine. Su Meret poi dico: è stato protetto nel primo anno di Spalletti, quando ne ha combinate di tutti i colori, si è smacchiato di questo peso con la conquista dello Scudetto con un'annata buona, con la piazza che non era proprio contenta di lui, ma sappiamo che quando il portiere compie delle incertezze, sono talmente visibili e impattanti che è logico che finisce nel mirino".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.