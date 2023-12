Brambati: “Senza gli errori di Genova la Juve sarebbe in testa. Acerbi pensi a giocare”

"E' un'invasione di campo, ma non ha neanche detto le cose come stanno veramente. Perché Sommer, Pavard, Bisseck, Arnautovic, non sono tutti parametri zero. E poi prendi in esame acquisti fatti dalla Juve due anni fa. I giocatori finché giocano pensino a giocare e non dicano altro. Sostituirsi ai dirigenti della propria squadra non va, metti in difficoltà gli stessi dirigenti così".