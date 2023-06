Brambati: “Roma? Marchio raddoppiato con Mourinho. Lui non deve però…”

"Le uscite di Mourinho? Lui è un capopopolo che ha portato il marchio Roma a raddoppiare il suo valore e il pubblico allo stadio. Non si deve bruciare però con atteggiamenti come quelli polemici con gli arbitri". A Maracanà, su TMW Radio, ha parlato così l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

"Io non credo che i Friedkin siano troppo contenti di questo parlare. Non sono abituati negli USA a polemizzare con gli arbitri, la cultura americana è completamente diversa. Non credo che la proprietà sia contenta di tutta questa situazione", le sue parole sul portoghese ex Inter e il rapporto con il club giallorosso.