Brambati su Rudi Garcia: “L’agente di un calciatore importante del Napoli mi ha detto che…”

"Ho sentito questo procuratore di un giocatore importante del Napoli, che mi ha detto che il suo calciatore ha detto che tra Spalletti e Garcia c'è un abisso. Io non sono rimasto molto sorpreso. A che livello l'abisso? Non ho approfondito, perché sono entrato in punta di piedi e non sono andato oltre. La verità è che credo che non è l'unico calciatore che la pensa così. Quando arriva un tecnico nuovo, soprattutto dopo che hai vinto, i paragoni li fai".