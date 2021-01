Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha usato termini non troppo lusinghieri nei confronti di Milan Skriniar, in gol ieri durante Roma-Inter:

“Per me Skriniar non è un difensora da grande squadra. Ha fatto gol ma poi ha preso un gol da un altro difensore, simulando anche un colpo preso. Deve stare più attento in difesa. Oggi sono bravi palla al piede e a uscire, ma entrano nel panico per un cross“.

(Fonte: TMW Radio)