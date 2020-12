Brambati: “Il Milan sta facendo fatica. Per me ci sarà il sorpasso dell’Inter”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è convinto: presto in Serie A si avrà un cambio della guardia. Lo stesso Brambati, infatti, si è detto sicuro che presto l’Inter riuscirà a sorpassare il Milan in vetta. Ecco le sue parole a TMW Radio:

“Il Milan sta facendo fatica perché all’inizio dai il 200% e dopo non puoi più darlo. E certe assenze pesano, vedi Ibra e Kjaer. Il Sassuolo ultimamente è calato, l’assenza di Locatelli poi è importante. Per me ci sarà il sorpasso Inter“.

(Fonte: TMW Radio)