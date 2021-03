Branchini: “Addio Ronaldo-Barça? Persi la calma. E pensare che prima chiamai Moratti per…”

Nel corso dello speciale di Sky Sport dedicato al trasferimento di Ronaldo dal Barcellona all'Inter è intervenuto anche Giovanni Branchini

Marco Macca

Nel corso dello speciale di Sky Sport dedicato al trasferimento di Ronaldo dal Barcellona all'Inter nell'estate del 1997 è intervenuto anche chi quella fantastica operazione di mercato la condusse in prima persona, il procuratore e intermediario Giovanni Branchini. Ecco i retroscena raccontati dal noto agente:

"Nel 1996, prima che Ronaldo passasse al Barcellona, ci furono diversi giorni di negoziazione, c'era anche l'avvocato del Barcellona oltre a Gaspar, che è sempre stato l'uomo forte de club blaugrana.La differenza che loro sottovalutarono ma che era determinante fu la presenza sul contratto della possibilità che un terzo club potesse versare la cifra della clausola rescissoria. Nel giorno della sfida di Coppa delle Coppa tra Fiorentina e Barcellona portammo via Ronaldo dall'albergo senza che se ne accorgessero. Andammo a casa del mio socio, Carlo Pallavicino. Facemmo un incontro per dire: se il Barcellona ci presenta un contratto di un certo tipo non ci sono problemi, queste sono le cifre e firmiamo. C'è però il rischio che questo non accada: in che direzione andiamo? Preparammo un piccolo dossier in cui c'era la Lazio, c'era l'Inter e c'erano i Rangers di Glasgow".

ACCORDO - "Non avevamo nulla contro una permanenza a Barcellona. Ma non volevamo contratti di immagine, non volevamo situazioni complicate. Se volevano che una parte dell'ingaggio venisse pagata da un canale televisivo a noi andava benissimo, basta che ci pagassero le tasse. Non volevamo essere costretti dal Barcellona a dover passare attraverso un percorso che mette a repentaglio il futuro e la tranquillità del giocatore più forte al mondo. Ci diamo la mano, chiedo il permesso per fare una telefonata e chiamo Moratti: 'Presidente mi dispiace, ma purtroppo abbiamo trovato un accordo'. Immediatamente facciamo una conferenza stampa dove il Barcellona annuncia di aver trovato l'accordo".

ROTTURA - "Quando ci troviamo a scrivere i documenti le cose che ci avevano detto non corrispondevano a quello che c'era scritto. All'inizio ho pensato che fosse un malinteso. Ma poi ho perso la calma. Mi sembrava una cosa che non stava né in cielo né in terra. Mi sono guardato con i miei soci, e mi sono detto: a questa ennesima prova di prepotenza e a questo insulto alla nostra intelligenza non ci sto più, non c'è motivo di esporre Ronaldo a questa umiliazione".

(Fonte: Sky Sport)

16 marzo 2021 (modifica il 16 marzo 2021 | 14:46) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]