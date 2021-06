Inter, in ritiro ci sarà anche Brazao. Per lui l’investitura di Julio Cesar

Handanovic è il titolo per Inzaghi ma il club nerazzurro valuta diverse idee per il futuro. E una ce l'ha in pratica in casa

Eva A. Provenzano

La questione portieri tiene banco in casa Inter. Handanovic sarà il titolare della porta dell'Inter, Inzaghi si affida a lui. Dietro di lui ci sarebbero Radu e Cordaz. Il primo dei due ha un'offerta dalla Real Sociedad che sarebbe pronta anche ad acquistarlo in maniera definitiva. Il club nerazzurro sta facendo le sue valutazioni.

E verrà valutato anche Brazao. Il giocatore classe 2000 ha giocato in prestito all'Oviedo l'ultima stagione. Rientrerà alla Pinetina per il ritiro e proverà a mettersi in mostra. Su di lui - ricorda La Gazzetta dello Sport - l'investitura di Julio Cesar che parla di lui come del futuro della Seleçao.