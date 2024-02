"Andy è stato un compagno vero, una bella persona in campo e fuori. Avevamo un rapporto speciale, ero molto legato a lui. Ci mancherà tanto". Sono le parole di Beppe Bergomi che ha voluto ricordare Andy Brehme. "Dovevo vederlo pochi giorni fa per Inter-Salernitana, mi aveva chiamato. Lui poi di solito si fa risentire sempre il giorno prima ma stavolta non ha chiamato", racconta l'ex capitano nerazzurro a Repubblica.