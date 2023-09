Bremer: “Dzeko e Lautaro Martinez sono attaccanti fuori dal comune”

Intervistato da Rede 98, Gleison Bremer ha parlato del suo arrivo alla Juve e degli obiettivi stagionali del club bianconero. "Nel 2021-2022 sono stato il miglior difensore del Torino e quando sono andato alla Juventus sono riuscito a emergere, anche se è stato un anno difficile. È stato un anno in cui ho imparato molto e sono riuscito a essere convocato per i Mondiali, quindi sono grato alla Juventus. Quest’anno è diverso perché parto con un’esperienza diversa. Abbiamo iniziato bene il campionato, vogliamo lottare per i primi posti e tornare in Champions League".