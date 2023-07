Bremer: “Scudetto? Lotteremo con Inter, Milan e Napoli. Dispiaciuti per la Champions”

Senza Europa, vincere il tricolore diventa un obbligo?

«Avere la settimana libera ci consentirà di concentrarci solo sul campionato. Due anni fa con il Torino quando giocavamo una volta a settimana avevamo molto più tempo per allenarci. Quando vai in campo ogni tre giorni è dura: il primo mese non te ne accorgi, il secondo nemmeno ma dal terzo cominci a sentire la stanchezza. Io la scorsa stagione ho giocato tanto, questa sarà diversa perché oltre alla Serie A avremo solamente la Coppa Italia».