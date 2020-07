Ai microfoni di DAZN prima di Inter-Brescia, Ernesto Torregrossa, attaccante delle Rondinelle che quest’oggi partirà dalla panchina, ha espresso tutta la carica della squadra di Diego Lopez per la gara del Meazza:

“Dopo il lockdown abbiamo messo in difficoltà sia Fiorentina che Genoa. L’Inter è una grandissima squadra, ma faremo di tutto per metterli in difficoltà“.

(Fonte: DAZN)