Brocchi: “Euroderby, tensione e adrenalina più che in una finale. Se accadrà…”

Christian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, intervenuto a Sky Sport ha parlato della possibilità che le due squadre si incontrino in semifinale di Champions League. Esattamente come nel 2003, quando lui indossava la maglia rossonera: "Ne abbiamo parlato tante volte di quella partita, la sera prima fu la più incredibile dal punto di vista emotivo, della preparazione, della voglia che ssi aveva di far passare i minuti, le ore, i giorni precedenti. Penso che la tensione e l'adrenalina di quel primo euroderby di semifinale non la si è avuta neanche prima di una finale.