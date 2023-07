VIDEO / Mercato Inter, Marotta e la metafora della tigre, della mucca e del cavallo

Tigre, cavallo o mucca. Con una metafora, quella che lui ha chiamato licenza, Beppe Marotta ha spiegato il mercato, cos'è in generale e cosa deve essere quello dell'Inter. Nell'intervista andata in onda su Skysport l'ad nerazzurro ha spiegato: "Una società di calcio per alcuni è una tigre feroce da uccidere, per altri una mucca da mungere e pochi la vedono in realtà come un cavallo robusto che traina un carro pesante e dietro questo concetto c'è la nostra idea di calcio".