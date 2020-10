Gds – Inter, Brozovic soffre il non essere titolare. Eriksen? Non si può certo dire che…

Difficoltà in mediana per l’Inter in questo inizio di stagione. Il tecnico Conte non è ancora riuscito a trovare la quadratura, complici anche le tante assenze che stanno condizionando le sue scelte.

“Un discorso a parte lo meritano Brozovic ed Eriksen. Non a caso citati in coppia, perché per Conte i due contemporaneamente in campo non funzionano, sembrano quasi togliersi responsabilità a vicenda. Brozovic, poi, soffre psicologicamente l’idea di non sentirsi titolare inamovibile, come è stato per le ultime due stagioni e mezza.

Di Eriksen cosa dire? Parla un linguaggio differente da quel che ama e chiede Conte. Questione di caratteristiche, ma non si può dire che Conte non ci abbia provato fin qui: l’ha schierato mezzala, trequartista cucendogli addosso il modulo, persino largo a sinistra in un tentativo di 4-4-2 lo scorso febbraio con il Ludogorets. Risposte? Così così, in media, con vette mai elevatissime. Non è e non sarà lui la soluzione del rebus”, analizza La Gazzetta dello Sport.