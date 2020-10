Brambati: “Eriksen pensa che tutto gli sia dovuto. Non ha grande personalità e neanche…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati non le ha certo mandate a dire a Christian Eriksen, protagonista comunque ieri di una buona gara nel match di San Siro tra Inter e Borussia Moenchengladbach:

“E’ un giocatore che non ha grandissima personalità e neanche questa grande voglia di imporsi. Pensava che forse gli sia tutto dovuto, mentre Conte vuole risposte in tutti gli allenamenti. Al tecnico non stanno bene questi atteggiamenti“.

(Fonte: TMW Radio)