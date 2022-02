Brozovic insostituibile: Inter senza un sostituto in rosa, rinnovo imminente

La sconfitta contro il Sassuolo ha confermato una volta di più quanto sia fondamentale il centrocampista croato

La sconfitta interna contro il Sassuolo, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha confermato quanto già si sapeva da tempo: Marcelo Brozovic è il vero insostituibile dell'Inter. Il centrocampista croato ha caratteristiche tecniche e tattiche uniche, e Inzaghi non ha in rosa un sostituto. Come scrive il Corriere dello Sport, il suo rientro dopo la squalifica e il rinnovo imminente sono due notizie bellissime per tutto l'ambiente interista:

"La verità è che Brozovic è l'unico giocatore davvero fondamentale di questa Inter. Senza di lui, si spegne completamente la luce. Buon per Inzaghi, quindi, che abbia scontato la sua squalifica e pure che il rinnovo di contratto sia imminente. Ma il problema resta, nel senso che in rosa non c'è un sostituto, solo elementi che si possono adattare. Finora l'aveva fatto Barella, solo per alcuni scorci di gara però e, tutto sommato, cavandosela. Peraltro, quella con il Sassuolo era probabilmente la gara peggiore da giocare senza Brozovic. Gli uomini di Dionisi, infatti, hanno fatto saltare tutti gli equilibri tattici: non sarebbe accaduto, o quantomeno solo in misura minore, con il croato, che ha l'intelligenza per sistemarsi dove serve, offrendosi come appoggio per i compagni. Le difficoltà, comunque, sono emerse anche in fase di costruzione: meno idee, meno precisione e meno rapidità nello spostamento del pallone. Insomma, tutto lascia credere che con il Genoa, con Brozovic nuovamente al suo posto, le cose si sistemeranno".